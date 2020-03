F1 zoekt nieuwe datum voor Zandvoort

Het hing al sinds vorige week in de lucht, maar nu is ook officieel: De Grand Prix van Nederland op 3 mei gaat niet door. Door het coronavirus wordt de start van het Formule 1-seizoen uitgesteld en de FOM (de organisatie van de F1, red.) hoopt eind mei het seizoen te kunnen beginnen.

Ook de andere GP’s in mei kunnen niet doorgaan: die van Spanje en Monaco. Eerder werden al de races in Australië, Bahrein, China en Vietnam afgelast. ,,Vanwege de aanhoudende situatie van Covid-19 en na gesprekken met Formule 1 en de drie organisatoren is vandaag bevestigd dat de Formule 1 Dutch Grand Prix 2020 en de Grand Prix van Spanje en die van Monaco worden uitgesteld”, aldus de FIA.

Quote Alle toegangs­kaar­ten blijven geldig voor een nieuwe datum Verklaring organisatie Het maken van een nieuwe kalender is nog niet zo eenvoudig. Niet alleen omdat alle geschrapte races een nieuwe plek moeten krijgen in een tijdsbestek van een aantal maanden. Voor Zandvoort zou worden gedacht aan de zomer, maar dat is organisatorisch een probleem. Met tienduizenden badgasten per dag puilt het kustplaatsje dan al uit zijn voegen. Hotels zullen voor al het F1-personeel niet voor het oprapen liggen.

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort zou de eerste race op Nederlandse bodem zijn sinds 1985. Voor de race is het circuit volledig op de schop gegaan. Zo zijn er meerdere bochten vernieuwd en is de gehele paddock vernieuwd. In de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht loopt het asfalt schuin omhoog, zoals op een wielerbaan. Ook de pitstraat, het rechte stuk met start en finish en de Tarzanbocht zijn grondig aangepakt.

Dat 3 mei niet meer de heilige datum zou worden, daar hielden ze in Zandvoort al even rekening mee. Vorige week kwamen F1 en FIA al met een bericht dat er hoogstwaarschijnlijk niet voor eind mei weer geracet wordt. En vandaag kwam dan de officiële melding: de Dutch Grand Prix wordt net als die in Spanje en Monaco uitgesteld vanwege het coronavirus. Tot nader order.

Op de belangrijkste vraag is vanwege de onzekerheid rondom de pandemie nog met geen mogelijkheid antwoord te geven. Wanneer de race in de Noord-Hollandse badplaats nu terug op de agenda komt? De geruchten gaan dat Nederland mogelijk een plaats in augustus terug kan krijgen, maar niemand die het zeker weet. ,,De FIA en FOM geven aan dat ze de komende periode de tijd nemen om mogelijke alternatieve data voor elke Grand Prix later in het jaar te bestuderen. Wij ondersteunen beide partijen hierin door voor hen de situatie en het sentiment in Nederland dagelijks te monitoren’‘, zo laat de organisatie in Zandvoort in een statement weten.

Wie al kaartjes gekocht had voor de race in Zandvoort, behoudt het recht op entree. ,,Alle toegangskaarten blijven geldig voor een nieuwe datum. Tickethouders hoeven dus niet opnieuw mee te doen met een loting of in de wachtrij voor een webshop. Toegang tot de F1 Heineken Dutch Grand Prix is voor deze groep gegarandeerd. Mocht je op een nieuwe datum echt niet kunnen, dan kan je conform de voorwaarden je ticket annuleren en een refund krijgen. Meer informatie over de refund policy zullen wij verstrekken naar de tickethouders nadat er duidelijkheid is over een nieuwe datum.‘’

