Fabio Jakobsen maakt na horrorcrash zondag rentree: ‘We bekijken het van dag tot dag’

,,We zijn vooral blij dat Fabio terug is bij het team”, zegt ploegleider Rik van Slycke. ,,Natuurlijk, hij was er al bij tijdens ons trainingskamp in de winter, maar dit is anders. We hebben gezien hoe hij de afgelopen maanden progressie heeft gemaakt, resulterend in het feit dat hij zondag in Turkije aan de start staat voor zijn eerste koers sinds augustus. We gaan het met Fabio in deze wedstrijd van dag tot dag bekijken. Hij zal zijn ritme terug moeten vinden na de lange periode zonder koers.”