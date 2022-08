Fabio Jakobsen niet mee naar WK wielrennen in Australië: ‘We moeten keuzes maken’

Met videoZelf hield hij de deur op een kier, maar Fabio Jakobsen gaat niet mee naar het WK wielrennen volgende maand in Australië. Bondscoach Koos Moerenhout ziet op het zware parkoers rond Wollongong geen rol voor de topsprinter weggelegd. ,,We hebben er uitgebreid over gesproken en hij snapt het ook wel.’’

Bondscoach Koos Moerenhout is nog aan het puzzelen om zijn achtkoppige selectie voor de wegrit op 25 september helemaal rond te maken. Maar duidelijk is dus dat Fabio Jakobsen, de kersverse Europees kampioen, geen plekje heeft in de selectie. Jakobsen zelf hield vorige week de deur op een kier, maar weet inmiddels dat hij zich niet op een reis naar de andere kant van de wereld hoeft te richten.

,,Fabio is ambitieus genoeg en hij heeft op kampioenschappen altijd iets extra’s. Maar op dit parkoers gaat zich een ander scenario voltrekken dan een sprint,’’ zegt Moerenhout. ,,We moeten keuzes maken. We hebben er uitgebreid over gesproken en hij snapt het ook wel. Het is een zwaar parkoers. De lokale mensen daar zeggen: het is Amstel Gold Race meets Luik-Bastenaken-Luik. Vrij vroeg in de koers zit een lastige klim en en vervolgens komen er twaalf rondes met elke keer een klim van 1,1 kilometer die nog vrij steil is. Het wordt een rollercoaster en selectief.’’

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is de beoogde kopman voor het Nederlands team in Australië. Hij reed afgelopen woensdag met de Druivenkoers pas zijn eerste wedstrijd weer na een zwaar tegenvallende Tour de France. De komende weken moet Van der Poel zich in topvorm fietsen. Het is volgens Moerenhout nog geen ‘uitgemaakte’ zaak dat Van der Poel naar het WK gaat. Zelf gaf VDP al aan dat hij alleen wil starten als hij kans maakt op de titel.

Moerenhout: ,,Het mag duidelijk zijn dat ik Mathieu er graag bij heb als leider van de ploeg. Dan hebben we een heel goede troef in handen. Hij gaat er niet heen om alleen mee te doen. Mathieu heeft het in zich om heel snel in vorm te komen. Hopelijk gebeurt dat nu ook. Lastig dat er nog vraagtekens zijn rond de absolute kopman? Ik heb de ploeg liever vandaag rond dan over twee weken.’’

Voor de tijdrit in Australië, op 18 september, is Bauke Mollema een zekerheid. De tweede Nederlandse startplek moet nog bekend worden gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Tom Dumoulin in Australië zijn loopbaan zou afsluiten, maar hij besloot deze maand zijn carriere per direct te beeindigen.

