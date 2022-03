Fabio Jakobsen ontploft in Milaan-San Remo, maar geniet: ‘Ik weet nu dat het kan’

Door Daniël Dwarswaard



Fabio Jakobsen vertelde er vooraf aanstekelijk over, zijn liefde voor Milaan-San Remo. De wedstrijd die hij als sprinter misschien wel het liefst wil winnen. Maar in de editie van zaterdag was hij nog ver weg. Op de beklimming van de Cipressa, op 24 kilometer van de finish San Remo, kraakte hij. Uiteindelijk werd Jakobsen 86ste op ruim zes minuten van de Sloveense winnaar Matej Mohoric. ,,Ik had wel aardige benen, maar halverwege de Cipressa was het tempo te hoog. Dat is de lastigste inspanning hè, die van ruim tien minuten. Ik kon niet hard genoeg en dan houdt het op. Dan is het esplosione.’’

Toch heeft Jakobsen genoten van zijn deelname, waar hij in aanloop overduidelijk op aasde. Deze Milaan-San Remo was het eerste wielermonument dat de sprinter ooit reed. ,,Dit was een droom als een kleine jongen. Om hier te kunnen rijden. Ik heb het geprobeerd, maar het was niet voor vandaag. Het was een super goede training en mooi om mee te maken. Het is een mooi podium. Ooit wil ik daar zelf ook staan.’’

Hoe realistisch dat is? Jakobsen (24): ,,Ik heb nu geleerd dat het niet onmogelijk is. De Cipressa is enorm belangrijk. Ik moet beter worden op die klimmen met een inspanning van tien minuten. Je krijgt meer body met de jaren. Ik moet sterker worden. Daar moet je altijd naar streven. Ik wil sprints winnen en hier heb je een kans.’’

