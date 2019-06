Fabio Jakobsen sprint naar Nederlandse titel

Het Nederlands kampioenschap was heel lang een achtervolging van het peloton op een groep van negen vluchters met daarbij Jos van Emden en Koen Bouwman van Jumbo-Visma. Pas ver in de laatste ronde werd het gat gedicht en was de laatst overgebleven vluchter Elmar Reinders van Roompot-Charles teruggepakt. Vervolgens was het woord aan de sprinters.