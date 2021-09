Fabio Jakobsen sprint naar zege in Gooikse Pijl

wedstrijdverslag In een IJsselder­by waarin van alles gebeurt, drukt GA Eagles rivaal PEC Zwolle dieper in de zorgen

14:15 Vuurwerk, stoeltjes op het veld, korte staking, een penalty en toen toch weer niet: lang gebeurde er van alles in de 104de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, maar zaten daar geen doelpunten tussen. Tot een kwartier voor tijd. Juist in een fase waarin PEC wat sterker werd na een moeizame eerste helft, sloeg GA Eagles via invaller Giannis Botos toe. De 1-0 winst tegen de eeuwige rivaal drukt PEC tot aan de schouders het sportieve moeras in.