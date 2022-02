Fabio Jakobsen wint opnieuw in Valencia: ‘Een eer om voor deze ploeg te rijden’

Twee jaar geleden won de 25-jarige sprinter uit Heukelum ook al de afsluitende rit in de Ronde van Valencia. De eindzege in de vijfdaagse rittenkoers was vandaag voor de Rus Aleksandr Vlasov. Jakobsen had eerder ook al de derde etappe gewonnen.



Vlasov had de leiderstrui vrijdag veroverd. In het klassement had hij weinig meer te vrezen, de Belg Remco Evenepoel werd op 32 seconden tweede. De Spanjaard Carlos Rodriguez sloot de Ronde van Valencia af als derde.

Jakobsen was opnieuw vol lof over zijn ploeggenoten, van wie de Deen Michael Mørkøv hem als laatste bijstond. ,,Het is een eer om voor deze ploeg te rijden”, zei de sprinter uit Heukelum voor de camera van Eurosport. ,,De ‘lead-out’ wordt zo goed verzorgd. Ik ben blij dat ik de benen had om het af te maken. Gisteren raakte ik ingesloten, bijzonder frustrerend. We hadden voor vandaag een plan gemaakt. Ik moet de jongens bedanken voor de uitvoering.”

Jakobsen vervolgt zijn voorjaar in de Ronde van de Algarve. Daarna volgen de eendaagse Kuurne-Brussel-Kuurne en de rittenkoers Parijs-Nice.

De ploegen Jumbo-Visma en DSM gingen zaterdag niet meer van start vanwege coronagevallen in de teams.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mollema eindigt als vierde in Etoile de Bessèges

Bauke Mollema is knap als vierde geëindigd in de afsluitende tijdrit in de 52ste editie van Etoile de Bessèges, ook wel bekend als de Ster van Bessèges. De Groninger van Trek-Segafredo moest onder anderen wereldkampioen Filippo Ganna en ploegmaat Mads Pedersen voor zich dulden.

Mollema, die net als Ganna en Pedersen geen rol van betekenis meer speelde in het klassement, was op het 11 kilometer lange parkoers elf seconden langzamer dan de Italiaanse tijdritspecialist van Ineos-Grenadiers. Pedersen gaf zes tellen toe, Benjamin Thomas werd op negen seconden achterstand derde en verzekerde zich van de eindwinst. Hij begon ook als leider aan de afsluitende rit tegen de klok.



Voor Mollema was de Ster van Bessèges zijn eerste koers van het seizoen. Over twee weken rijdt hij de Tour du Var en staat ook Parijs-Nice op zijn voorlopige programma in aanloop naar de voorjaarsklassiekers.

Volledig scherm Bauke Mollema. © EPA