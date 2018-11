Fabriek dropt partij 'geneeskrachtige’ mosterd bij Vitesse

De speciale lading was een kleine reclamestunt. Linssen werd vorige week landelijk (sport)nieuws, nadat hij in De Gelderlander openbaarde mosterd te gebruiken voor de genezing van zijn pijnlijke enkel.



Hij smeerde het goedje als medicijn op zijn gewricht en had plotsklaps nergens meer last van. Afgelopen zaterdag scoorde Linssen voor Vitesse zijn tweede goal van dit seizoen, tegen FC Utrecht.



De mosterd is niet voor eigen gebruik, bezweert Linssen. Vitesse geeft de lading door aan voedselbanken in de regio.