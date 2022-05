Fabrikanten vertrekken en fans blijven weg: is Formule E wel écht de toekomst?

Het persbericht was ronkend. Er werd gesproken over de snelste, lichtste, krachtigste en meest efficiënte elektrische auto ooit. De Gen3 raceauto, bedoeld voor de Formule E, werd aangekondigd zoals het nieuwe regelpakket voor de huidige bolide van Max Verstappen een jaar geleden werd gebracht: als een nieuw tijdperk. Een toekomst vol ‘wheel-to-wheel-duels’ in auto’s die lijken op gevechtsvliegtuigen én volledig elektrisch zijn. Wat wil je nog meer?