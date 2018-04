Falende remmen, elektriciteitsproblemen en één topresultaat

Na zijn matige vuurdoop op het woestijncircuit in Sakhir ging het in 2016 stukken beter. Gestart vanaf plaats tien, gefinisht als zesde in wat toen ook de tweede race van het kampioenschap was. Een sterk optreden in zijn Toro Rosso, zelfs nog voor toenmalig Red Bull-coureur Danil Kvjat, die hij een paar weken later zou vervangen. ,,Zesde is gewoon een topresultaat’’, meende Verstappen toen, na een foutloze race, waarin hij drie keer naar binnen moest. Lange tijd reed hij zelfs op plaats vier, maar na zijn laatste stop viel hij terug naar plaats zeven, waarna hij Felipe Massa nog wist te passeren. ,,Het ging veel beter dan we hadden verwacht, hier. Het is de eerste keer dat we als team hier punten scoren. Fijn dat de negatieve reeks doorbroken is.’’