Fallon Sherrock al in eerste ronde WK darts naar huis gestuurd door oud-wereldkampioen

In 2019 schreef Sherrock geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. ‘The Queen of the Palace’ reikte toen tot de derde ronde. Vorig jaar ontbrak ze bij het wereldkampioenschap.

In de vijfde en beslissende set leken de zenuwen bij beiden op te spelen, maar het was Beaton die met zijn eerste matchdart toesloeg. ‘The Bronzed Adonis’ versloeg ‘The Queen of the Palace’ en is vanaf heden ook recordhouder wat betreft WK-deelnames: 31. Hij deelde dat record met zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. Beaton speelde zelfs 31 WK's op rij: tien bij de BDO en dit is zijn 21ste bij de PDC.