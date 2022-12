Fallon Sherrock na intens duel onderuit tegen ‘kerstman’ Ricky Evans in eerste ronde WK

Sherrock was tot dinsdagavond nog altijd de enige vrouw ooit die op het WK een wedstrijd won van een man. Dat deed ze in december 2019 toen ze zowel Ted Evetts als Mensur Suljovic naar huis stuurde. Wat volgde was zowel bewondering als haat voor The Queen of the Palace, zo vertelde ze in aanloop naar het WK tegen deze krant. Lisa Ashton en Beau Greaves kregen dit jaar de kans om in de voetsporen te treden van Sherrock, maar dat lukte niet.