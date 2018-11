Familie van Michael Schumacher geeft laatste interview vrij

Hieronder kunt u het interview met Schumacher van eind oktober 2013 integraal lezen.



Wat was de meest emotionele wereldtitel voor: de eerste in 1994, of de eerste met Ferrari in 2000?

,,De meest emotionele was die van 2000. Ferrari had al 21 jaar geen kampioenschaptitel meer behaald, ikzelf al vier jaar niet. We werden kampioen na een uitzonderlijke race in Suzuka.”



Je reed meer dan 20 jaar Formule 1. Welke tegenstander respecteerde je het meest?

,,Dat was Mika Häkkinen. We hadden flinke gevechten op de baan, maar een goede en stabiele relatie ernaast.”



Hoe zwaar is rijden in de Formule 1 nu echt?

,,Formule 1 is zwaar. Dankzij onder meer de introductie van stuurbekrachtiging is het minder zwaar dan vroeger, maar het blijft een van de zwaarste sporten die er zijn.”