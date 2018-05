Fans smeken Ronaldo te blijven, Klopp gaat vol voor Alisson

Fans van Real Madrid hebben sterspeler Cristiano Ronaldo tijdens de huldiging na het veroveren van de Champions League opgeroepen bij de club te blijven. 'Cristiano blijf alsjeblieft" zongen de supporters tijdens de viering in Bernabéu in Madrid. De Portugees hintte na de derde eindzege op rij van Real Madrid in de Champions League op een vertrek. ,,Het was geweldig om voor Real Madrid te spelen'', zei Ronaldo, die daarmee een voorzet gaf op speculaties dat hij de club gaat verlaten. Tijdens de huldiging gaf Ronaldo de supporters echter weer een beetje hoop. 'Tot volgend jaar', stelde hij ze gerust. Duizenden fans vierden in Madrid dat de 'Koninklijke' voor de dertiende keer het belangrijkste Europese clubtoernooi wist te winnen.