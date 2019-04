Fascinerend Ajax is klaar voor nog veel meer

Ajax treft Spurs op 30 april en 8 mei

10:35 De eerste wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax in de halve finales van de Champions League wordt gespeeld op dinsdag 30 april. De aftrap in Londen is om 21.00 uur. De return in de Johan Cruijff Arena volgt op woensdag 8 mei, eveneens met 21.00 uur als begintijdstip. Dat maakte de UEFA donderdag bekend.