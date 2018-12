Favoriet Nuis pakt ook titel 1000 meter

Springrui­ter Smolders komt niet verder dan derde plek

17:30 Springruiter Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen genoegen moeten nemen met de derde plaats. De 38-jarige Smolders, vorig jaar winnaar in de Belgische stad, bleef in de barrage met vier combinaties foutloos. De Duitser Christian Ahlmann en Kevin Staut uit Frankrijk waren echter sneller.