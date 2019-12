Favoriet Price dankzij blunder O’Connor met schrik vrij op WK

Van der Voort kan op halve kracht niet stunten: ‘Zonder kracht in je lijf wordt het moeilijk’

19 december Vincent van der Voort is er niet in geslaagd in de tweede ronde van het WK voor een verrassing te zorgen. De 44-jarige darter uit Purmerend, die door griep en een pijnlijke knie verre van fit was, verloor met 3-1 van de als tiende geplaatste Engelsman Dave Chisnall.