Favorieten Terpstra en Keisse nemen de leiding in Ahoy

Niki Terpstra en zijn Belgische kompaan Iljo Keisse hebben de leiding genomen op de eerste avond van de zesdaagse in Rotterdam. Het duo nam in de tweede koppelkoers een ronde voorsprong op de concurrentie. Terpstra en Keisse wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.