FC Barcelona deelt nieuwe tik uit in Clásico en zet Real Madrid op 14 punten

Door Edwin Winkels



FC Barcelona gaat het nieuwe jaar in met een gapend gat achter zich. De ruime 3-0 zege vanmiddag in het Bernabéu-stadion zet Real Madrid in ieder geval al vrijwel buitenspel in de race om de titel. De kampioen staat nu op 14 punten achterstand, met één wedstrijd minder gespeeld. Maar ook andere achtervolgers als Atlético Madrid (dat bij Espanyol verloor), Valencia en Sevilla kijken al tegen een flinke achterstand aan.



Bekijk hier de samenvatting van El Clásico.



Luis Suárez en Leo Messi deden voor Barça waarin aan de andere kant Cristiano Ronaldo en Karim Benzema niet slaagden: hun kansen benutten. Suárez maakte de 0-1 na een prachtige aanval, Messi zorgde na dik een uur voor de beslissing door uit een strafschop zijn 25ste doelpunt in een Clásico te scoren, waarvan hij er liefst vijftien in het Bernabéu maakte. De penalty werd veroorzaakt door een handsbal van Carvajal, die daarvoor rood kreeg. In blessuretijd maakte invaller Aleix Vidal zelfs nog de 0-3.



De Clásico kwam laat op gang. De start beloofde spektakel, toen Ronaldo na nog geen twee minuten al met het hoofd het net achter doelman Ter Stegen vond, maar hij stond bij een doorgekopte kopbal buitenspel. Kort daarna volgde een enorme misser van de voetballer van het jaar, die met links over de bal maaide. Daarna bleef Real wel heersen, en was het vaker gevaarlijk dan de bezoekers, maar de kansen dienden zich slechts sporadisch aan. Benzema raakte de paal.



Behouden



Barça speelde aanvankelijk vrij behouden, met slechts twee man voorin, Suárez en Paulinho, en kon ook op het middenveld niet overtuigen, met een slordige Busquets en een weinig zichtbare Iniesta. Ook Messi liep aanvankelijk verdwaald en vooral goed bewaakt tussen de linies rond, overal door Kovacic als een schaduw gevolgd. Wel was een fantastische dieptepass van de Argentijn goed voor de beste kans: Paulinho liep goed in, raakte de bal met de punt maar doelman Navas tikte over. Het betekende een lichte omslag in het spel.



Na rust zette Barcelona de stijgende lijn van vlak voor rust door. Het ging het spel maken, had veel langer de bal in bezit en slaagde erin de thuisclub in toom te houden. Binnen tien minuten had dat resultaat. De man-op-man-bewaking van Kovacic op Messi bleek fataal. De Kroaat volgde de Argentijn en verzuimde daarmee zijn totaal vrije en oprukkende landgenoot Rakitic af te stoppen. Barça speelde die aanval perfect uit. Een tikje naar rechts op Sergi Roberto en diens voorzet werd door Suárez van dichtbij ingeschoten. Het leek direct al de genadeklap voor het dit seizoen wisselvallige Real. De kampioen reageerde niet eens, of deed dat op de verkeerde manier. Ramos haalde met de hand uit naar Suárez en mocht blij zijn dat hij slechts geel zag. De rode kaart was er even later wel voor zijn collega-verdediger Carvajal. Na een flipperkastaanval, met twee geblokkeerde schoten van Suárez, leek Paulinho na de tweede rebound in het lege doel te koppen.



Volleerde doelman



Als een volleerde doelman stak Carvajal zijn hand uit. De bal verdween daarna alsnog in het doel, maar de scheidsrechter had al voor een strafschop gefloten. Messi miste niet en maakte er in de tweede helft alsnog een beetje zijn persoonlijke show van, voor de ogen van zijn grote rivaal Ronaldo. Met slechts tien man op het veld probeerde Zidane het tij met invallers Asensio en Bale - die al drie maanden geen competitieduel had gespeeld - te keren. Het slaagde er zelfs in het doel van Van Stegen te belegeren, maar had als zo vaak dit seizoen het vizier niet op scherp staan. Invaller Vidal had dat wel; op een voorzet van Messi maakte hij de kater voor Real extra groot: 0-3.