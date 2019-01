FC Emmen haalt Neidhart, Boussoufa naar Al-Shabab

Neidhart naar FC Emmen

FC Emmen heeft zich versterkt met Nico Neidhart. De 24-jarige vleugelverdediger uit Duitsland heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor 1,5 jaar.

Neidhart komt over van Sportfreunde Lotte, dat op het derde niveau in Duitsland speelt. Hij is inzetbaar als rechts- en linksback. De Duitser vertrekt zondag met FC Emmen naar Spanje voor een trainingskamp in Estepona.

AS Monaco haalt Naldo

Naldo verlaat per direct Schalke 04. De 36-jarige Braziliaanse verdediger stapt over naar AS Monaco, waar hij een contract tot de zomer van 2020 heeft getekend. Schalke zegt Naldo met tegenzin te laten gaan. ,,Hij was en is van grote waarde voor ons’', zegt technisch bestuurslid Christian Heidel. ,,Maar juist daarom willen wij hem de kans om nog eenmaal een mooie stap te maken niet ontnemen.’'

Naldo was in de zomer van 2016 overgekomen van Wolfsburg. Hij begon in 2005 in de Bundesliga, bij Werder Bremen. Monaco, dat onder leiding staat van trainer Thierry Henry, is de nummer negentien van de Franse competitie. De transfersom ligt naar verluidt iets boven de miljoen euro.

Volledig scherm © Getty Images

Boussoufa naar Saoedi-Arabië

Mbark Boussoufa maakte het seizoen af bij Al-Shabab uit Saudi-Arabië. De 34-jarige Amsterdammer heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een half jaar.

De Marokkaanse spelmaker had de afgelopen maand geen club na zijn vertrek bij Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij hoopt zich op tijd in vorm te spelen voor de Afrika Cup, die dit jaar in de zomer wordt gehouden. Boussoufa speelde in het verleden voor AA Gent, Anderlecht, Anzji Machatsjkala en Lokomotiv Moskou.

Volledig scherm © ANP

Vitesse aast op Georgische international Ananidze

Vitesse wil deze winter Jano Ananidze aantrekken. De Georgische international komt uit het netwerk van hoofdtrainer Leonid Sloetski. Hij moet ervoor zorgen dat de Russische coach voorin meer concurrentie krijgt.



Ananidze (26) staat onder contract bij Spartak Moskou. Maar hij komt niet voor in de plannen van de Russische topclub. De Georgiër overlegt slechts drie invalbeurten in dit seizoen, opgedaan in de competitie, de Russische beker en de Europa League. In totaal heeft hij 43 minuten speeltijd in de benen. Meestentijds zat hij dit seizoen niet bij de selectie van Spartak. Ananidze is 40-voudig international van Georgië.

Arnesen bevestigt: Cocu niet naar Anderlecht

Volledig scherm Phillip Cocu. © REUTERS Phillip Cocu is niet in beeld om nu al trainer van Anderlecht te worden. Dat zei technisch directeur Frank Arnesen bij zijn presentatie. ,,Phillip heeft besloten dat hij zijn batterij wil opladen. Hij wil niet bij een club beginnen als hij zich niet fris voelt. Hij is pas beschikbaar vanaf de zomer.’’



Belgische media speculeerden over een aanstelling van Cocu, die onlangs werd ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Anderlecht is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck. Arnesen en Cocu kennen elkaar goed van PSV en ze spraken ook met elkaar. ,,Hij vertelde me wel dat hij Anderlecht een attractieve club vindt.’’

Stam haalt Clement naar Zwolle

Pelle Clement wordt de eerste winterversterking van PEC Zwolle. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap van het Engelse Reading en wordt daardoor herenigd met hoofdtrainer Jaap Stam. Clement was bij Reading op een zijspoor beland, waardoor zijn contract naar alle waarschijnlijkheid wordt ontbonden in Engeland en de voormalige vleugelspits van Ajax bij PEC een meerjarig contract zal ondertekenen. De verwachting is dat Clement vanavond nog naar Zuid-Spanje vliegt, waar zijn nieuwe club de komende week een trainingskamp belegt en hij vrijdagmorgen meteen zal meetrainen. Clement is de eerste, maar zeer waarschijnlijk niet de laatste winteraankoop van PEC. De nummer zestien van de eredivisie hoopt zich in elke linie te versterken.

Lozano in beeld bij Napoli

Volledig scherm Hirving Lozano. © ANP Pro Shots Hirving Lozano staat op de radar bij Napoli. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport meldt vandaag dat de Italiaanse club in de race is om de Mexicaanse aanvaller na dit seizoen over te nemen van PSV. Lozano maakte in de zomer indruk tijdens het wereldkampioenschap in Rusland. Dit seizoen scoorde de buitenspeler voor PSV, alle competities en toernooien meegerekend, elf keer en gaf hij zeven assists. PSV zou 35 miljoen euro voor Lozano willen hebben. La Gazzetta schrijft ook dat Napoli bezig is de contracten van Dries Mertens en José Callejón te verlengen.

PSV verlengt met Belgische goaltjesdief

PSV heeft het contract verlengd met Yorbe Vertessen. De Belg, die komende week 18 wordt, tekent een nieuw contract tot de zomer van 2022. Vertessen zal ook meegaan op trainingskamp in Qatar. Vertessen is afkomstig van Westerlo en scoorde dit seizoen al 9 keer in 18 duels voor PSV onder 19.

Volledig scherm Yorbe Vertessen. © Thomas Bakker

Ajax maakt van Lainez recordtransfer

Volledig scherm Diego Lainez. © Getty Images Diego Lainez is nu echt onderweg naar Ajax. De Amsterdammers hebben volgens de Mexicaanse krant Crónica 15 miljoen euro geboden om de 18-jarige aanvaller van Club América in te lijven. Hij zou daarmee de duurste speler in de Mexicaanse geschiedenis worden. Hector Herrera is dat op dit moment nog. FC Porto haalde hem voor 12 miljoen. PSV betaalde in 2017 8 miljoen voor Hirving Lozano. Nu Ajax aan de vraagprijs lijkt te willen voldoen is er nog één struikelblok. Ajax wil de speler nu al hebben, maar de Mexicanen willen hem pas deze zomer laten overstappen. Een akkoord wordt nog deze week verwacht.

Karsdorp dicht bij terugkeer naar Feyenoord

Volledig scherm Rick Karsdorp. © po shots Feyenoord is in onderhandeling met AS Roma over een rentree van Rick Karsdorp (23) in de Kuip. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport is een akkoord dichtbij. De Italiaanse club zou de verdediger voor zes maanden willen verhuren. Karsdorp (23) verhuisde in de zomer van 2017 voor een bedrag van 14 miljoen euro naar AS Roma. Hij ondertekende destijds een contract voor vijf jaar. Door veel blessureleed kwam de vleugelverdediger voor zijn nieuwe club nog nauwelijks in actie. Volgens de Italiaanse sportkrant wil AS Roma dat Karsdorp wedstrijdritme, conditie en vertrouwen opdoet in De Kuip. Hij zou dan alsnog kunnen uitgroeien tot een vaste waarde bij de Italiaanse club.

AC Milan denkt aan Carrasco

Volledig scherm Yannick Carrasco. © Getty Images Keert Yannick Carrasco (25) na minder dan een jaar terug naar Europa? Volgens Italiaanse media kan de Belgische aanvaller van het Chinese Dalian rekenen op interesse van AC Milan. De vraag is echter of de Italiaanse grootmacht aan de vraagprijs van de Chinezen (naar verluidt dertig miljoen euro) kan voldoen. De Rossoneri staan onder curatele van de UEFA na overtreding van de Financial Fair Play. Carrasco verkaste vorig jaar februari voor 55 miljoen van Atlético Madrid naar Dalian Yifang.

Cardiff City aast op Anderlecht-spits Santini

Volledig scherm Ivan Santini. © Getty Images In de jacht op doelpunten in de Premier League is Cardiff City uitgekomen bij Ivan Santini. De Kroatische spits staat bovenaan het winterse wensenlijstje van manager Neil Warnock. Cardiff zit dringend verlegen om een spits nu de debutant in de Premier League pas 19 keer scoorde in 21 duels. Warnock wilde aanvankelijk Emiliano Sala van Nantes overnemen, maar die onderhandelingen zijn in de kiem gesmoord. Cardiff zou inmiddels een kleine vijf miljoen euro hebben geboden bij Anderlecht, aldus de Daily Mail.