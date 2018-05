FC Emmen: Op zoek naar zeker drie, vier nieuwe spelers

FC Emmen >>> Cijfer: 7

De opdracht

Haben Sie eine Stunde? zou Leo Beenhakker zeggen. FC Emmen komt na de onverwachte promotie naar de eredivisie in een compleet andere wereld terecht. Zowel organisatorisch als qua spelersbeleid zal de club uit Drenthe een gigantische slag moeten slaan. De begroting wordt ongeveer verdubbeld van 3,2 naar zes miljoen. Voorzitter Ronald Lubbers zegt dat er drie of vier nieuwe spelers bij moeten komen, maar om te overleven is dat aantal waarschijnlijk wat aan de lage kant.



De vertrekkende sterspeler

Emmen heeft natuurlijk een geweldige prestatie geleverd met de promotie. Maar het elftal van Dick Lukkien blonk vooral uit als team. Er zijn geen spelers die zoveel indruk hebben gemaakt dat zij sowieso zullen vertrekken naar een grotere club.



De droomaankoop

Zoals gezegd wil Emmen een aantal spelers vastleggen met eredivisie-ervaring, maar ook De Graafschap en Fortuna Sittard vissen in precies dezelfde vijver. Bij Emmen waren keeper Dennis Telgenkamp, Jeroen Veldmate, Anco Jansen en Alexander Bannink de dragende spelers. Die laatste twee hebben een doorlopend contract. De club wil de overeenkomsten met Telgenkamp en Veldmate verlengen.



Kassa?

De financiële man van FC Emmen krijgt het vooral erg druk. In de contracten van de spelers staat overigens dat zij automatisch meer gaan verdienen nu de club is gepromoveerd. Verder moet Emmen de financiële huishouding aanpassen. Alles wordt namelijk anders: de publieke belangstelling, de sponsorinkomsten, de inkomsten uit televisie-inkomsten.