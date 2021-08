FC Groningen verkoopt captain Matusiwa aan Stade de Reims en haalt Laros Duarte

wedstrijdverslag Sterk GA Eagles is baas over Sparta en boekt eerste eredivisie­ze­ge in 4,5 jaar

28 augustus Een sterk Go Ahead Eagles poetste in de derde eredivisiewedstrijd de vervelende ‘nul’ van het bord. De ploeg van Kees van Wonderen was in de eigen Adelaarshorst baas over Sparta Rotterdam, dat na een rode kaart voor Mica Pinto definitief achter de feiten aanliep. Justin Bakker en Giannis Botos ondertekenden met hun eerste eredivisiegoals de Deventer triomf: 2-0. Voor GA Eagles de eerste zege op het hoogste niveau sinds februari 2017.