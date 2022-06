FC Kopenhagen niet verder met Nicolai Jørgensen, PSV wil zakendoen in Engeland

Oranje heeft nog werk te doen om op het WK ook professio­neel saai te kunnen zijn

De reeks van vier duels in de Nations League is voorbij en het is duidelijk: aanvallend zit er muziek in de nieuwe speelwijze die Louis van Gaal aan het inslijpen is. Maar gisteren tegen Wales bleek ook weer dat er defensief nog kopzorgen zijn. In het WK jaar 2022 hield Oranje nog niet één keer de nul.

15 juni