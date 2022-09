FC Midtjylland verrassend met grote cijfers langs Lazio

met video Afscheid van een legende: Roger Federer (41) kondigt einde van zijn tennisloop­baan aan

Roger Federer (41) stopt met tennissen. Dat maakt de Zwitser vandaag bekend via social media. ,,Het is tijd om te herkennen wanneer het tijd is om te stoppen", schrijft de tennislegende in zijn afscheidsbrief.

15 september