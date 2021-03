FC Porto bezorgt Juventus een nieuw trauma in de Champions League

VideoEen nieuw trauma voor Juventus in de Champions League. Na de uitschakeling door Ajax (2019, kwartfinales) en Olympique Lyon (2020, achtste finales) valt voor de kampioen van Italië nu het doek tegen FC Porto. Juventus won na verlenging met 3-2, maar dat was niet genoeg na de 2-1 nederlaag van drie weken geleden in Portugal.

Juventus was in de verlenging aan het jagen op de 3-1, maar Sérgio Oliveira schoot in minuut 115 een vrije trap onder de muur door en zorgde zo voor de 2-2 namens FC Porto. Adrien Rabiot maakte in de 117de minuut nog wel de 3-2 namens Juventus, maar dat was niet voldoende. Matthijs de Ligt leek nog een strafschop te verdienen in de 120ste minuut, maar de goed fluitende Björn Kuipers zag goed dat de Nederlandse verdediger niet werd aangeraakt en liet doorspelen. Kuipers werd na de wedstrijd belaagd door Juventus-coach Andrea Pirlo, maar de 47-jarige arbiter uit Oldenzaal stond volledig in zijn recht om geen penalty toe te kennen aan Juventus. De Ligt was in de 75ste minuut ingevallen voor aanvoerder Leonardo Bonucci, maar werd dus niet de verlosser.



Zo kreeg Juventus geen ontsnappingsroute aangeboden op een avond waarin het lange tijd flink teleurstelde. FC Porto was in de eerste helft de betere partij en kwam na negentien minuten op een verdiende voorsprong, nadat Sérgio Oliveira scoorde uit een strafschop.

In de tweede helft speelde Juventus een stuk beter. Door twee doelpunten van vleugelaanvaller Federico Chiesa, in de 49ste en 63ste minuut, werd de 2-1 nederlaag van drie weken geleden in Portugal weggewerkt. Juventus had echter nog een derde goal nodig om door te gaan. Die viel niet, al raakte de Colombiaanse rechtsback Juan Cuadrado in de 93ste minuut nog wel de onderkant van de lat met een mooi schot met links.

Het werd dus verlengen in Turijn en daarin sloeg FC Porto dus toe in de 115de minuut, waarbij het muurtje er niet goed uitzag (geen muurligger!) en ook de Poolse doelman Wojciech Szczęsny bepaald niet vrijuit ging. Met die 2-2 was het doek wel gevallen voor Juventus, al werd er in de laatst vijf minuten uiteraard nog van alles geprobeerd om een volgende pijnlijke uitschakeling te voorkomen.

Cristiano Ronaldo kon zijn stempel vanavond niet drukken en had het vooral aan de stok met arbiter Kuipers, die weigerde om ‘Mr. Champions League’ (148 goals in 176 duels) een goedkope vrije trap of penalty toe te kennen. Iker Casillas houdt het record van meeste wedstrijden in de Champions League (177) voorlopig dus nog zeker een halfjaar in handen.

Ronaldo won de Champions League vier keer in zijn laatste vijf seizoenen bij Real Madrid, waarna Juventus in de zomer van 2018 liefst 117 miljoen euro overhad voor de destijds al 33-jarige Portugees. Ronaldo werd de afgelopen twee seizoenen wel topscorer met Juventus, maar een tiende landstitel op rij lijkt er niet in te zitten voor De Oude Dame. Koploper Internazionale heeft tien punten voorsprong, al heeft Juventus nog wel een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week woensdag wordt de inhaalwedstrijd tegen Napoli eindelijk gespeeld.

In de Champions League kregen Juventus en Ronaldo vanavond dus voor de derde keer een enorme klap. Twee jaar geleden stuntte Ajax door na Real Madrid ook Juventus uit te schakelen, mede door een rake kopbal van Matthijs de Ligt. Vorig jaar was Memphis Depay belangrijk met zijn Panenka-penalty, waardoor Juventus zich niet plaatste voor het ‘Final 8'-toernooi in Lissabon.

Bij FC Porto was aanvoerder Pepe (38) de absolute uitblinker, door met een flinke wond boven zijn linkeroog toch vele ballen weg te koppen en vrijwel iedere aanval van Juventus onschadelijk te maken.

Volledig scherm FC Porto's Portugese defender Pepe (L), wearing a band-aid after receiving a headbutt on a corner kick, holds hand with Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Juventus Turin and FC Porto on March 9, 2021 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) © AFP

