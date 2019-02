FC Porto mist topschutter Marega in Champions League tegen AS Roma

De medische staf van Porto wil niets zeggen over de hersteltermijn, maar volgens Portugese media staat daar zo'n twee maanden voor. FC Porto en AS Roma treffen elkaar volgende week dinsdag eerst in Rome, de return in het Estádio do Dragão van Porto is op 6 maart.



Marega maakte in de groepsfase van de Champions League vijf doelpunten in zes wedstrijden. In de competitie staat de teller op zeven treffers. Vorig seizoen kwam Marega tot 22 doelpunten.