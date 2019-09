FC Twente huurt Engels jeugdinternational van Manchester City

AZ speelt tot aan de winterstop in stadion ADO

16:37 AZ mag tot de winterstop alle thuiswedstrijden in de eredivisie in het stadion van ADO Den Haag spelen. Burgemeester Pauline Krikke heeft dat toegezegd aan de Alkmaarse club, die vanwege het ingestorte dak voorlopig niet in het eigen stadion kan spelen.