FC Twente moet uitsupporters teleurstellen, te weinig kaarten om aan vraag te voldoen

FC Twente speelt vrijdag de eerste uitwedstrijd van het seizoen bij Helmond Sport. Voor dat duel heeft de club 350 kaarten gekregen. „Maar ik schat in dat we minimaal het dubbele aantal hadden kunnen verkopen”, zegt Franssen. Op de ranglijst van meeste uitsupporters per seizoen scoort Twente al jaren de vierde plaats, achter de traditionele top 3 Feyenoord, Ajax en PSV.

Teleurgesteld

Bij Twente erkennen ze dat veel supporters teleurgesteld gaan worden dit seizoen. Om de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen, heeft de club voor een verdeelsleutel gekozen. „Je kunt nooit iedereen helemaal tevreden stellen, maar ik denk wel dat dit de beste oplossing is”, meent Franssen. Alle beschikbare kaarten worden verdeeld onder de 28 supportersverenigingen. „VAK-P zat eerst op 25 procent van de kaarten, maar zij wilde graag 33 procent en daar ben ik het ook mee eens. Zij zijn de sfeermakers van de club. Wij zitten op 20 procent en de overige supportersverenigingen krijgen de rest .”

Supportersbussen

Bij die verdeling is onder meer gekeken naar de bezettingsgraad van de afgelopen seizoenen bij uitduels. Omdat de verenigingen door het geringe aantal beschikbare kaarten hun eigen supportersbussen niet meer vol krijgen, is er gekozen voor combinaties. Zo gaan bijvoorbeeld Markelo/Eibergen/Rietmolen/Neede/Goor/Haaksbergen met een bus en vormen Borne/Denekamp/Tubbergen en Delden ook een coalitie. „Het gebrek aan kaarten zal het gehele seizoen een probleem blijven, want de meeste eerste divisieclubs zijn het niet gewend als een club als Twente op bezoek komt”, zegt Franssen. ,,Alleen bij de zogenaamde traditionals als Roda, Sparta en Go Ahead kunnen we we aan alle aanvragen voldoen.”

Uitvak