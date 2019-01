FC Utrecht bevestigt komst Zuid-Afrikaan voor beloftenelftal

Borussia Dortmund nam Matthews in november over van Ajax Cape Town, maar de middenvelder speelde nog geen minuut voor de hoofdmacht. De Zuid-Afrikaanse jeugdinternational heeft wel in de UEFA Youth League minuten gemaakt voor de club. De Duitse grootmacht krijgt het talent niet speelgerechtigd en omdat de ‘Borussen’ zijn uitgeschakeld in de Youth League moest er een oplossing worden verzonnen. FC Utrecht hapte toe en hoopt - indien het komende halfjaar bevalt - dat er misschien wel een definitieve deal over Matthews gesloten kan worden. Matthews komt uit het netwerk van Alje Schut, hoofd scouting in de Domstad.



Matthews is na Keelan Lebon de tweede speler die deze transferperiode gehaald is voor Jong FC Utrecht. De 21-jarige Fransman van Paris FC is eveneens op huurbasis aangesloten met een optie tot koop.