FC Utrecht biedt Vasilios Barkas tweejarig contract aan, Othman Boussaid kan naar Union

Barkas keepte vorig seizoen 38 wedstrijden voor FC Utrecht: 34 in de eredivisie, vier in de KNVB-beker en twee in de play-offs om Europees voetbal waarin FC Utrecht in de halve finales verloor van Sparta Rotterdam.



Barkas kreeg vorig seizoen 58 doelpunten tegen en hield twaalf keer zijn doel schoon. De dertienvoudig international van Griekenland, op 7 september de volgende tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie, zit nu zonder club.

Na 111 wedstrijden voor AEK Athene stapte Barkas in 2020 voor 5 miljoen euro over naar Celtic. Bij de Schotse topclub kwam hij in twee seizoenen tot 24 optredens, waarna hij in zijn derde contractjaar werd verhuurd aan FC Utrecht. Op dit moment zijn Mattijs Branderhorst (transfervrij overgekomen van NEC), Fabian de Keijzer en Calvin Raatsie de drie keepers in de selectie van FC Utrecht.

Othman Boussaid vertrekt mogelijk bij FC Utrecht. De 1,66 meter lange Belg kan naar Royale Union Saint-Gilloise. De club uit Brussel verkocht deze zomer al de nodige spelers en ontving zaterdag nog 20 miljoen euro voor spits Victor Boniface. Boussaid kwam in 2018 over van Lierse SK en speelde 112 wedstrijden voor FC Utrecht, waar hij nog een jaar onder contract staat. In het seizoen 2019/2020 werd hij verhuurd aan NAC Breda.