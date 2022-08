FC Utrecht blijft druk op transfermarkt met Naoki Maeda, Sean Klaiber en Mees Hoedemakers

Een andere oude bekende, Sean Klaiber, voegt zich zeer waarschijnlijk na Ajax-thuis bij de selectie van FC Utrecht. Er vinden nog steeds gesprekken plaats met de Ajax-verdediger, die in dat geval wel genoegen zal moeten nemen ‘met een FC Utrecht-salaris’.



Ook Mees Hoedemakers van Cambuur is nog altijd in beeld. Mocht het de club niet lukken om hem nu in te lijven, wat nog wel geprobeerd wordt, dan is het de bedoeling om hem na dit seizoen naar de Galgenwaard te halen. Dan is hij transfervrij.