FC Utrecht doet zaken met Manchester City en huurt Arzani

Arzani is uit op een seizoen vol speeltijd en had volop opties, ook in Engeland, maar hij kiest voor een verhuurperiode bij FC Utrecht. Daar sluit hij bij het eerste elftal aan. De transfer van jeugdkeeper Mikki van Sas (16) van FC Utrecht naar City was de aanzet tot de huurovereenkomst over de aanvaller. De deal is overigens nog niet officieel: de Australiër heeft nog een werkvergunning nodig en het overige papierwerk moet nog worden afgerond. Wel is hij al in Nederland.



Arzani speelde meerdere interlands voor Australië, waar hij de jongste speler ooit was die op een WK in actie kwam. Hij was slechts 19 jaar toen hij minuten maakte op het WK van 2018 onder bondscoach Bert van Marwijk. Overigens dateert zijn laatste interland ook alweer van eind 2018. City sloeg destijds aan op de stormachtige ontwikkeling van de nog altijd pas 21-jarige Arzani, die op alle plaatsen in de voorhoede uit de voeten kan. ‘The Citizens’ willen Arzani graag weer verhuren om hem een seizoen vaker in actie te kunnen zien.