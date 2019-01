FC Utrecht gaat voor Lebon-deal met Dortmund-talent

Borussia Dortmund nam Matthews in november over van Ajax Cape Town, maar speelde nog geen minuut voor de hoofdmacht. De Zuid-Afrikaanse jeugdinternational heeft wel in de UEFA Youth League minuten gemaakt voor de club.



FC Utrecht wil een deal maken die lijkt op die van Keelan Lebon, die op huurbasis werd overgenomen van Paris FC en bij Jong is aangesloten. Voor de beloften maakte Lebon gisteren meteen zijn eerste doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Sparta (2-1) in Delden. FC Utrecht bedong een optie tot koop bij de overeenkomst over Lebon, dat is de club ook van plan in de onderhandelingen over Matthews.