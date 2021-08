FC Utrecht haalt Mike van der Hoorn met meerjarencontract terug naar eredivisie

Mike van der Hoorn is terug in de eredivisie. De 28-jarige verdediger keert terug bij FC Utrecht, de club waar hij doorbrak. De Utrechters huren Van der Hoorn dit seizoen van Bundesliga-club Arminia Bielefeld en nemen hem in de zomer over van de Duitsers. Hij tekent dan tot de zomer van 2024.

Door de blessure van Tommy St. Jago, die maandenlang met een knieblessure moet toekijken, ontstond er ruimte voor externe versterking in de laatste linie van FC Utrecht. De club wilde alleen toehappen als er sprake was van een directe, fitte versterking. Zo kwam Van der Hoorn in beeld, die afgelopen weekend nog een kwartiertje meedeed bij Arminia Bielefeld en vorig seizoen tot 22 Bundesliga-duels kwam.

Van der Hoorn was meteen geïnteresseerd in een terugkeer naar Utrecht, ook met het oog op speelminuten. Hij staat nog tot 2023 onder contract bij Arminia Bielefeld en wordt voor het restant van het seizoen gehuurd door Utrecht, dat hem in de zomer definitief zal overnemen van de Duitsers.

Van der Hoorn keert dus met een contract tot 2024 na vijf jaar weer terug in de eredivisie. Na 49 officiële duels voor FC Utrecht vertrok de voormalig jeugdinternational naar Ajax, waar hij nooit helemaal doorbrak. Daarna vertrok hij in 2016 naar Swansea City, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en 106 competitiewedstrijden (verdeeld over Premier League en Championship) speelde. Sinds afgelopen zomer kwam hij uit voor Arminia Bielefeld. Vanmorgen was Van der Hoorn al niet meer op de training aldaar, in afwachting van groen licht van alle partijen.

