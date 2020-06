FC Utrecht heeft Jong PSV-topscorer op radar; City plukt Van Sas (16) weg

Ngonge staat nog een jaar onder contract bij Club. PSV had een koopoptie van 750.000 euro, maar besloot die niet te lichten. Rechtsbuiten Ngonge maakte zeven treffers en gaf drie assists in de 22 wedstrijden die hij vorig seizoen namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie speelde. FC Utrecht ziet huurlingen Issah Abass en Kristoffer Peterson in principe terugkeren naar hun werkgevers Mainz en Swansea City, waardoor de club wel wat aanvallende versterking kan gebruiken. Ngonge kan ook nog een optie zijn voor Jong FC Utrecht.



Op uitgaand gebied moet FC Utrecht een flinke dobber verwerken, want doelman Mikki van Sas maakt de overstap naar Manchester City. ‘The Citizens’ hadden de 16-jarige goalie, die wordt gezien als misschien wel de beste keeper van zijn lichting, al veel langer op de korrel. Afgelopen winter op trainingskamp in La Manga mocht Van Sas als 15-jarige al mee met de eerste selectie, ook om hem te motiveren om voor zijn kans in de Domstad te gaan. Maar de lokroep vanuit het buitenland was groot, met niet alleen maar City. Die club overtuigde hem dus uiteindelijk toch.