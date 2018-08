FC Utrecht huurt Tannane, PSV plukt 'nieuwe Dzsudzsák' weg bij Ajax

In Engeland zit het transfergeweld erop na het verstrijken van de transferdeadline. In andere landen gaat het feest gewoon verder. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Tannane naar FC Utrecht

Er keert een bekend gezicht terug op de Nederlandse velden. Oussama Tannane wordt door FC Utrecht een jaar gehuurd van Saint-Etienne, melden verscheidene bronnen rond de Franse club.



De 24-jarige rechtsbuiten Tannane is geboren in Marokko, is ook namens dat land international, maar speelde zijn hele jeugd in Nederland. In de eredivisie kwam hij van 2012 tot 2016 uit voor respectievelijk sc Heerenveen (één seizoen) en Heracles Almelo (tweeënhalf seizoen).



Afgelopen jaargang kwam Tannane op huurbasis voor Las Palmas uit.

Oussama Tannane.

PSV neemt 'nieuwe Dzsudzsák' over van Ajax

Kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen heeft PSV nog gewinkeld bij Ajax. De regerend landskampioen nam de Hongaarse jeugdspeler Olivér Horváth over van de Amsterdammers.

Horváth omschrijft zichzelf op de website van PSV als een ''snelle buitenspeler met een goed linkerbeen''. Daarom is de vergelijking met Balázs Dzsudzsák, die tussen 2008 en 2011 in Eindhoven speelde, snel gemaakt.

"Hij is een hele goede speler die het hier in Eindhoven goed heeft gedaan. Ik probeer hetzelfde te bereiken als wat hij heeft bereikt", zei Horváth bij zijn presentatie over zijn landgenoot.

De achttienjarige Horváth sluit aan bij PSV O19, waar Ruud van Nistelrooij de trainer is.

Olivér Horváth.

IJslandse spits voor Excelsior

Volledig scherm Elías Már Ómarsson. © Pro Shots Excelsior heeft met IFK Göteborg overeenstemming bereikt over de komst van spits Elías Már Ómarsson. Voor de 23-jarige IJslander ligt in Rotterdam een contract voor drie seizoenen klaar, met een optie voor nog een jaar.



De Zweedse club meldt dat de overgang al definitief is, maar algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior houdt nog een slag om de arm. ,,We hebben nog geen persoonlijk akkoord met hem, maar hebben goede hoop dat de overgang snel rond komt", aldus De Haan.



Excelsior was na het vertrek van Mike van Duinen, die naar PEC Zwolle verkaste, op zoek naar een nieuwe spits. De Rotterdamse ploeg start de eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (20.45 uur).

Hazard blijft bij Chelsea

Volledig scherm Eden Hazard met bal aan de voet. © AP Eden Hazard blijft bij Chelsea voetballen. Volgens trainer Maurizio Sarri is het uitgesloten dat de Belgische spelmaker deze zomer nog vertrekt uit Londen. ,,Hazard blijft bij ons, dat is zeker'', zei de nieuwe Italiaanse manager in de aanloop naar de eerste wedstrijd in de Premier League, zaterdag tegen Huddersfield Town. ,,De transfermarkt in Engeland is ook dicht, dus wij kunnen geen belangrijke spelers meer vervangen.''



Chelsea eindigde afgelopen seizoen onder Antonio Conte op de vijfde plaats en greep daardoor naast een ticket voor de Champions League. Het leidde tot het vertrek van Conte. Over de toekomst van Hazard werd de voorbije weken volop gespeculeerd. Real Madrid had de Belg op het oog als vervanger van Cristiano Ronaldo, maar de 27-jarige aanvaller blijft Chelsea trouw.



,,Ik heb drie of vier keer met hem gepraat. Dat ging over van alles, maar hij heeft nooit iets gezegd over een transfer'', aldus Sarri. ,,Ik denk dat Eden dus heel tevreden is hier.'' Hazard ligt nog tot medio 2020 vast bij de 'Blues'. Naar verluidt heeft Real Madrid inmiddels de aandacht verlegd naar de Spaanse middenvelder Thiago van Bayern München.

Chelsea verhuurt Batshuayi aan Valencia

Michy Batshuayi komt komend seizoen op huurbasis uit voor Valencia. De aanvaller van Chelsea, die afgelopen zomer namens België op het WK speelde, werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Borussia Dortmund.

De 24-jarige Batshuayi kwam in de zomer van 2016 naar Chelsea, dat hem overnam van Olympique Marseille.

Michy Batshuayi.

Zouma op huurbasis naar Everton

Everton haalde gisteren op Transfer Deadline Day al Bernard (transfervrij), André Gomes (huurbasis) en Yerry Mina (30 miljoen euro) naar Goodison Park. Nu blijkt dat ook Kurt Zouma op de laatste dag is binnengehaald. De huurovereenkomst is nog niet officieel, maar volgens Everton-coach Marco Silva een kwestie van tijd. Bernard, Gomes en Mina zullen morgenavond (18.30 uur) nog niet in actie komen in de eerste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Marco Silva says a loan deal for Kurt Zouma is "almost done" but is not yet official.

Kurt Zouma (l) werd vorig seizoen door Chelsea verhuurd aan Stoke City, waarmee hij uit de Premier League degradeerde.

Theo Hernández op huurbasis naar Real Sociedad

Theo Hernández speelt dit seizoen op huurbasis voor Real Sociedad. De twintigjarige linksback wordt voor een jaar verhuurd door Real Madrid, dat de geboren Fransman vorig jaar voor 24 miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Theo Hernández maakte in het seizoen daarvoor grote indruk als opkomende linksback bij Deportivo Alavés, dat hem huurde van Atlético. In zijn eerste seizoen bij Real Madrid speelde hij vorig seizoen 23 wedstrijden, maar coach Julen Lopetegui heeft besloten dat Hernández beter nog ervaring kan opdoen bij een middenmoter/subtopper in La Liga. Zijn broer Lucas Hernández (22) is tevens linksback, maar al wel basisspeler bij Atlético Madrid en werd deze zomer bovendien wereldkampioen met Frankrijk.

Hodgson langer bij Crystal Palace

Trainer Roy Hodgson heeft zijn contract bij Crystal Palace verlengd. De voormalig bondscoach van de Engelse nationale ploeg is nu tot de zomer van 2020 aan de club verbonden. De 71-jarige Hodgson volgde vorig jaar september Frank de Boer op bij Crystal Palace. De Nederlander werd verantwoordelijk gehouden voor de mislukte competitiestart in de Premier League. Met de ervaren Hodgson op de bank eindigde Crystal Palace vorig seizoen op de elfde plaats in de hoogste Engelse voetbalklasse.

Roy Hodgson has signed a contract extension, keeping him at Crystal Palace until 2020.

Rayo Vallecano wil Sol 'naar huis halen'

Volledig scherm Fran Sol. © Toin Damen Volgens de Spaanse sportkrant Marca gaat Rayo Vallecano de komende dagen een poging doen om Fran Sol los te weken bij Willem II. De 26-jarige spits heeft een contract van nog een jaar bij Willem II met een optie voor nog een seizoen.



De promovendus naar de hoogste Spaanse Liga trok de afgelopen weken nog maar een nieuwe speler aan. ,,We gaan kijken of we Sol terug kunnen laten keren naar de plek waar hij thuis was", verklaart de directie in het artikel in Marca, doelend op de periode 2000-2002 toen Sol in de opleiding bij de derde club uit Madrid zat. Daarna verhuisde hij naar Real Madrid.



Marca signaleert dat Sol met 26 doelpunten in 62 eredivisieduels een gewild object is in Spanje. Dat leidde tot op heden nog niet tot een concreet bod op de spits. ,,Wij hebben niets van Rayo Vallecano gehoord", verklaart technisch directeur Joris Mathijsen. De directie van de Spaanse club verklaart in het artikel 'dat beide clubs de komende dagen tot een akkoord kunnen komen'.

Modric wil weg bij Real Madrid

Luka Modric stuurt nog steeds aan op een vertrek bij Real Madrid. Volgens de Spaanse sportkrant Marca dient de zaakwaarnemer van de beste voetballer van het WK in Rusland vandaag een transferverzoek in bij de laatste winnaar van de Champions League.

De 32-jarige Modric zou zijn zinnen hebben gezet op een lucratief contract bij de Italiaanse topclub Internazionale. Ook Chinese clubs zouden veel geld voor de Kroaat willen betalen. Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid wil na Cristiano Ronaldo (Juventus) niet nog een sterspeler verliezen. Hij liet vorige week nog weten dat Modric voor niet minder dan 750 miljoen euro te koop is. Dat is de gelimiteerde transfersom die Modric in zijn contract heeft staan.

Luka Modric werd verkozen tot beste speler van het WK in Rusland. De aanvoerder van Kroatië verloor in de finale met 4-2 van Frankrijk.

NEC wil Darri

Volledig scherm Brahim Darri in duel met Lasse Schöne. © pro shots NEC heeft linksbuiten Brahim Darri van Heracles Almelo op de korrel. De buitenspeler is dichtbij een overgang naar de eerstedivisionist uit Nijmegen. Darri liet buiten het veld van zich horen door samen met rapper Ali B, die vrijdagochtend het Goffertstadion binnenstapte, een nummer op te nemen. Ali B is ook actief als spelersmakelaar.



Darri (23) speelde in de jeugd voor Vitesse en Ajax. Ook kwam de linksbuiten op huurbasis een half seizoen uit voor De Graafschap. Voor Heracles speelde hij 104 duels. De aanvaller heeft een vertrekwens en is om die reden uit de selectie gezet in Almelo.

Ryan Thomas naar PSV

PSV heeft de Nieuw-Zeelandse middenvelder Ryan Thomas (23) overgenomen van PEC Zwolle. Thomas tekent in Eindhoven een contract voor vier seizoenen. Lees hier meer.

Ryan Thomas in actie tegen PSV.

Rebic blijft bij Eintracht Frankfurt

Volledig scherm Ante Rebic. © Getty Images Ante Rebic heeft zijn contract bij Eintracht Frankfurt verlengd. De 24-jarige Kroaat heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt. Rebic was één van de smaakmakers van het WK in Rusland. Hij werd de afgelopen weken met veel clubs in verband gebracht. Volgens technisch directeur Fredi Bobic had Eintracht Frankfurt een recordbedrag voor Rebic kunnen ontvangen. De laatste winnaar van de Duitse beker wilde de aanvaller echter niet kwijt.

Eintracht Frankfurt opent zondag het seizoen met een wedstrijd om de supercup tegen kampioen Bayern München.

