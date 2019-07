FC Utrecht laat Dalmau omgekeerde weg van Dessers bewandelen

Fer: Ideale scenario is terug naar Feyenoord, maar zover is het niet

13:30 Leroy Fer is de meest opvallende aanwezige tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. De 29-jarige middenvelder is transfervrij en hoopt terug te keren bij Feyenoord, maar de ex-international is nog niet fit.