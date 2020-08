FC Utrecht neemt nieuwe optie op in contract Arweiler bij verhuur aan ADO

FC Utrecht verhuurt de Duitse spits Jonas Arweiler (23) komend seizoen aan ADO Den Haag, dat geen optie tot koop heeft bedongen. Daarnaast heeft FC Utrecht een optie in zijn contract opgenomen, die het mogelijk maakt om zijn in de zomer van 2022 aflopende contract te verlengen met een jaar.

Arweiler verhuisde medio 2018 van het tweede team van Borussia Dortmund naar Jong FC Utrecht. De voormalige Duitse jeugdinternational sloot deze zomer aan bij de A-selectie van trainer John van den Brom. Arweiler is te oud om nog te spelen voor Jong FC Utrecht en zag de concurrentie in de voorhoede bij de Domstedelingen alsmaar toenemen, terwijl ADO dringend op zoek was naar aanvallende versterking.

,,De kans op speelminuten in de eredivisie is voor hem op dit moment in Den Haag groter dan bij FC Utrecht. Daarom is deze tijdelijke overgang er een die voor alle partijen goed en waardevol is”, liet technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht weten.

In totaal kwam Arweiler in 55 wedstrijden voor Jong FC Utrecht tot vijftien doelpunten en dertien assists in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig jaar debuteerde hij in de eredivisie en scoorde hij direct bij zijn debuut vlak voor tijd het winnende doelpunt tegen FC Twente (2-1).