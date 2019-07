FC Utrecht wil in Galgenwaard basis leggen voor langer Europees avontuur

Morgenavond speelt FC Utrecht in temperaturen die ze in Bosnië beter kennen de belangrijke thuiswedstrijd tegen Zrinjski. Trainer John van den Brom is blij dat de eerste wedstrijd in Utrecht is. ,,Want je kunt direct de toon zetten. We weten ook wat we volgende week aan omstandigheden kunnen verwachten. Daar heb je alleen maar zulke temperaturen, zijn de velden wat minder en zijn de supporters – in goede zin – vijandig naar de tegenstander. Dat is iets wat je morgen voor een groot gedeelte kan wegnemen.”



Dat betekent niet dat de elf van FC Utrecht een vrijbrief hebben om blind de aanval op te zoeken. Zeker omdat de staf beseft wat voor ploeg Zrinjski is, een ‘fysieke tegenstander die gegroepeerd en compact inzakt’. Een die zal loeren op een omschakeling en een belangrijk uitdoelpunt. ,,Ik weet wel hoe het werkt als je heel veel de bal hebt en hij wil er niet in”, legt Van den Brom uit. ,,Dan denk je dat je nóg meer mensen naar voren wil hebben en krijg je vaak de deksel op de neus. Vorig jaar ondervond ik dat live met AZ bij Kairat Almaty (waar AZ uit 2-0 verloor en thuis met 2-1 won, red.). Toen waren we ook veel beter, maar vergaten we te verdedigen. We gaan dus niet alleen maar aanvallen. Geen treffer incasseren is ook belangrijk.”



Over de hitte is alles wel gezegd en geschreven. In Stadion Galgenwaard is een hitteplan doorgevoerd en verder was de laatste training van FC Utrecht vandaag laat op de middag. En verder, zo denkt Van den Brom, mag de bal het werk doen. ,,Ik denk dat het juist makkelijker wordt met de warmte. Als je de bal hebt, hoef je er niet achteraan te lopen. Dat is qua energie makkelijker.”