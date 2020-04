‘Fedal’ trekt zelfs via Instagram tienduizenden fans

Daarna begon het vermakelijke praatje pot tussen de twee meest succesvolle tennissers ooit. Over hun jeugdjaren in de sport, het huidige leven in quarantaine in Spanje en Zwitserland. ,,En dit wilde ik je al lang eens vragen”, vroeg Federer aan Nadal. ,,Waarom speel je met links als je rechtshandig bent? Ik heb daar behoorlijk last van gehad.”



Nadal vertelde dat het een fabeltje is dat hij ook met rechts had kunnen tennissen. ,,Ik doe alles met rechts, behalve voetballen en tennissen. Ik zou het niet kunnen.” Toen Nadal bekende sinds het begin vorige maand afgelaste toernooi van Indian Wells geen racket meer te hebben aangeraakt, schoot Federer in de lach. ,,Mooi, je bent het nu verleerd!” Binnen het kwartier rondde Nadal het gesprekje af, Murray zat al een tijdje te wachten. ,,Hij lacht ons uit”, wist Nadal.