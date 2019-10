Federer begint in Sjanghai met zege op Ramos

WK Turnen Bondscoach Wevers na achtste plaats in finale: ‘We waren niet helemaal top’

18:35 De Nederlandse turnsters maakte iets te veel fouten om een rol van betekenis te spelen in de teamfinale op de WK in Stuttgart. Dat zag ook bondscoach Vincent Wevers. Het finalesysteem, waarbij alle scores tellen, bleek cruciaal. ,,Wij hebben vier grote fouten meegenomen in de score. Dat is te veel.”