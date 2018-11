Federer bij ATP Finals in twee sets te sterk voor Thiem

Fotoreeks Fotoserie | Oranje Leeuwinnen door dolle heen na bereiken WK

22:05 We zijn er weer bij volgend jaar in Frankrijk! De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich vanavond voor het WK. En dat leverde in Schaffhausen, waar Nederland tegen Zwitserland (1-1) nooit echt in de problemen kwam, mooie plaatjes op.