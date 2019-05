Federer en Nadal tanken vertrouwen voor later vandaag

Federer maakte indruk bij zijn eerste wedstrijd op het masterstoernooi dat als belangrijke voorbereiding geldt voor Roland Garros. De Zwitser zou eigenlijk niet spelen in Rome, maar besloot na een relatief vroege uitschakeling in Madrid toch mee te doen. De wedstrijd tegen de Portugees stond eigenlijk voor gisteren gepland, maar het speelschema viel toen compleet in het water waardoor veel spelers vandaag twee keer in actie zullen moeten komen. Federer oogde fris en wilde duidelijk niet te lang doen over zijn partij in de tweede ronde. En dat terwijl het Sousa's favoriete ondergrond is, in tegenstelling tot de Zwitser die zich liever op gras of hardcourt beweegt. In de eerste set was één break genoeg om het verschil te maken, in de tweede set deed hij dat twee keer: 6-4, 6-3.