Federer: Ik had maar drie procent kans om te winnen

,,Vandaag was vreselijk, om dit mee te maken. Het was een mooie entree en een mooi afscheid. Maar wat daartussen gebeurde is iets om te vergeten, want ik wist dat ik maar 3 procent kans had om te winnen", bekende Federer na zijn nederlaag in drie sets (7-6 (1) 6-4 6-3). ,,Maar je gaat er wel voor, je weet het nooit. Maar als je ziet dat het niet meer gaat lukken, dan is het erg zwaar.”



Federer overleefde in de vorige ronde tegen Tennys Sandgren zeven wedstrijdpunten en in de derde ronde had hij vijf sets nodig om John Millman te verslaan. ,,Al met al ben ik erg blij. Over het algemeen speelde ik goed, maar ik weet dat ik beter kan. Aan de andere kant, ik kan ook veel slechter spelen", aldus de nummer 4 van de wereld. ,,Zonder voorbereidingstoernooi denk ik dat dit een heel erg goed resultaat is."