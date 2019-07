Federer in drie sets naar vierde ronde

De 25-jarige Pouille haalde dit jaar op de Australian Open de halve finale en is onder trainster Amélie Mauresmo bezig aan een goed jaar. De nummer 28 van de wereld zette Federer aan het werk. De als tweede geplaatste Zwitser kreeg in de eerste set twee breakpoints tegen maar sloeg deze weg en won de set. Snel schakelde de twintigvoudig grandslamwinnaar door en kwam op een 2-0-voorsprong. In de derde set ging Pouille beter tennissen, tot breakpoints leidde het echter niet. Federer kreeg die wel, maar benutte ze niet. In de tiebreak sloeg de Zwitser alsnog toe.



In de vierde ronde speelt Federer tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer 20 van de wereld won in een marathonpartij van de Argentijn Diego Schwartzman. Na 4 uur en 22 minuten was de uitslag bepaald: 6-7 (5) 7-6 (2) 4-6 7-6 (5) 6-3.