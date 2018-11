Federer kent valse start bij ATP Finals

Cavani en Neymar bezorgen Henry volgende grote nederlaag

22:57 Thierry Henry (41) beleefde vanavond de volgende teleurstelling in zij nog prille trainersloopbaan. Zijn ploeg AS Monaco verloor in het Stade Louis II met 0-4 van Paris Saint-Germain, dat ook de dertiende competitiewedstrijd in de Ligue 1 won.