Federer klaar om nummer 1-positie te heroveren in Rotterdam

,,Ik had niet verwacht in Melbourne te winnen. Het was zo lang geleden dat ik een grandslamtitel had geprolongeerd. Toen wist ik dat Rotterdam een optie was'', vertelde de 36-jarige Zwitser maandag in Ahoy waar hij deze week Rafael Nadal kan aflossen als lijstaanvoerder.

Meer dan vijf jaar geleden

Federer was voor het laatst in november 2012 de aanvoerder van de wereldranglijst. Het was het jaar waarin hij voor de zevende keer Wimbledon had gewonnen waarna het vierenhalf jaar zou duren voordat hij nog eens een grandslam won: de Australian Open van 2017. Met Wimbledon in 2017 en onlangs de titelprolongatie in Melbourne staat de teller op twintig grandslamtitels. ,,Had me anderhalf jaar geleden gevraagd of dit mogelijk was en ik had gezegd: dat gaat niet gebeuren. Ik had lang geen grandslam mee gewonnen. Andy (Murray) en Novak (Djokovic) waren top en ik zag Rafael (Nadal) ook wel terugkomen op niveau. Eentje oké, maar dit had ik niet verwacht.''