Federer klopt Nadal in clash

Door Rik Spekenbrink

De haren een stukje dunner dan elf jaar geleden, de rimpels wat dieper. Maar daar stonden ze toch maar weer, Roger Federer (37) en Rafael Nadal (33), in de mooiste en beroemdste en tennistempel ter wereld. Niet in de finale, zoals in 2006, 2007 en 2008, maar één station eerder. En de winnaar: toch weer de oudste van de twee rivalen. Van een revanche kan je elf jaar na dato moeilijk spreken. Maar toch: die nederlaag in 2008, met 9-7 in de vijfde set, sneed bij Federer diep door de ziel. Het betekende destijds dat Nadal hem op alle ondergronden kon verslaan. Dat deed hij ook geregeld, maar Federer bleef ondanks zijn natuurtalent werken aan innovaties in zijn spel.

Volledig scherm © AFP Nadal gaf hem anderhalve maand geleden op Roland Garros enorme billenkoek, maar op gras van Wimbledon kan die hem nog wel de baas. Eén slechte set deed Federer geen pijn: 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. De omhelzing aan het net, nadat Nadal na een overheerlijke slotgame alsnog moest buigen, was prachtig en respectvol. De tennisambassadeurs hadden weer een geweldige voorstelling gegeven.

De eerste set vloog aanvankelijk voorbij. Beiden serveerden ijzersterk, ‘love game’ op ‘love game’. Twee kansen kreeg Federer. Eerst op 4-3, maar dat breekpunt werkte Nadal enigszins fortuinlijk weg. Op 6-5 verspeelde hij een 40-0-voorsprong, maar stelde de tiebreak wel veilig. Daarin leek Federer de set die hem net iets meer toekwam, toch te verspelen. Maar hij boog met een reeks ragfijne punten een 2-3-achterstand om in 7-3. Het publiek sprong van de stoelen na dat laatste punt van de tiebreak. Als altijd was het publiek zwaar op de hand van Federer. Maar niemand van zijn fans onderschatte vechtersbaas Nadal.

Instorten Federer

In de eerste drie games van de tweede set werden de rally’s langer en intenser. Beiden kregen al vroeg twee breakpoints, verzilverden die niet, maar het leek erop dat het niveau van de tennisklassieker verder zou worden opgeschroefd. Maar toen, totaal uit het niets, stortte Federer helemaal in. Hij raakte amper nog een bal met het hart van zijn racketblad. Twee keer werd hij kinderlijk eenvoudig gebroken, zelfs een ‘sabr’, de sneack attack by Roger, ging in pure wanhoop de mist in. Overigens, zoals meestal het geval wanneer een tennispartij kantelt, dwong Nadal die dip bij Federer ook af. Hij maakte slechts sporadisch nog een fout en speelde dwingend.

Volledig scherm © REUTERS Maar de partij kende een zeer merkwaardig verloop. In de derde set waren de rollen weer totaal omgedraaid. Federer maakte het Nadal bijna ieder punt lastig. Geheel tegen de logica in won hij bijna alle rally’s die langer duurden dan vijf slagen. En, ook opvallend: hij speelde met amper emotie. Eén keer liet hij zijn spierballen zijn, bij het repareren van twee breekpunten op 3-1. Verder was Federer ‘cool and collected’. Dat is toch wel eens anders geweest de laatste jaren. Hetzelfde gold voor het benutten van breekpunten. De slechtste statistiek van Federer, maar hij greep in de derde set direct zijn eerste kans.

'Frontrunner’

Ook in de vierde set was daar een snelle voorsprong. Federer was weer de ‘frontrunner’ van een decennium geleden. Nadal klaagde steen en been, keek vragend naar zijn coaches, maar die konden hem ook niet helpen. Federers spel bleef verbluffend goed. Nadal werkte op eigen service nog twee matchpoints weg, kreeg op 5-4 nog een breakpoint, speelde nog een paar geniale punten op matchpoint tegen, maar toen was het dan toch echt gedaan.

De grote vraag: kan hij in 48 uur tijd van allebei zijn rivalen winnen? In de finale treft hij zondag het derde lid van de grote drie: titelverdediger Novak Djokovic. De vergelijking met 2015 was gisteren snel gemaakt. Federer moest tot diep gaan om in de halve finale Andy Murray te verslaan. Tegen Djokovic kon hij op zondag die paar procent niet missen. Hij verloor. Maar Federer heeft het verleden al zo vaak ongelijk bewezen.

Volledig scherm © AP