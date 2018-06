Federer knokt zich naar halve finale in Halle

De 36-jarige Zwitser trof Ebden, de nummer zestig van de wereld, nog nooit. Op weg naar de halve finale in Halle wist hij dus niet wat hij moest verwachten. Het bleek nog een lastige klus voor Federer, die straks op Wimbledon voor zijn negende titel gaat.



Federer kreeg in de eerste set één breakkans maar greep deze niet. Ebden wist in totaal slechts vier punten te maken in de servicegames van de Zwitser en een tiebreak moest dus de beslissing brengen. Federer was daarin veel sterker dan de Australiër.



In het vervolg regende het breaks aan beide kanten. Op 5-4 serveerde Ebden voor de set maar knokte Federer zich toch weer terug om met 7-5 de wedstrijd te winnen.



In de halve finale treft Federer de nummer 109 van de wereld, Denis Kudla. De Amerikaan versloeg de Japanner Yuichi Sugita (6-2 7-5).