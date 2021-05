Federer maakt indruk bij terugkeer op Roland Garros

'Aan tafel heeft Egan nooit het hoogste woord, het tegenover­ge­stel­de van hoe hij koerst’

30 mei Na zijn Tourzege in 2019 zou Egan Bernal het wielrennen jarenlang gaan domineren. Het liep anders, mede door zijn verfoeide rug. Met de zege in Giro bewijst de 24-jarige Colombiaan nu dat hij terug is. Al zullen we hem niet in de aankomende Tour in actie zien.